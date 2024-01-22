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22.01.2024  12:32   Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем Соборності України

Харківський міський голова Ігорь Терехов привітав харків'ян і всіх українців з Днем Соборності України.


Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«День Соборності України — це потужне нагадування кожному з нас про те, що тільки в єдності український народ сильніший за будь-які часи й обставини і тільки разом, плече до плеча, здатен Перемогти.

І ми, харківʼяни, продовжуємо жити, попри намагання росії знищити наше місто, зруйнувати наші домівки і забрати у нас все, чим ми дорожимо, є безпосереднім втіленням цієї незламної сили згуртованості перед найважчими викликами. Ми - одна велика родина й одна надійна команда, готова до кінця протистояти ворогу в боротьбі за своє.

Хай завжди живе вільний Харків і Соборна неподільна Україна!», – говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов подякував усім харків’янам за сильний дух і незламність.
Тэги:  ігор терехов, харків
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