22.01.2024 12:32 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем Соборності України

Харківський міський голова Ігорь Терехов привітав харків'ян і всіх українців з Днем Соборності України.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«День Соборності України — це потужне нагадування кожному з нас про те, що тільки в єдності український народ сильніший за будь-які часи й обставини і тільки разом, плече до плеча, здатен Перемогти.



І ми, харківʼяни, продовжуємо жити, попри намагання росії знищити наше місто, зруйнувати наші домівки і забрати у нас все, чим ми дорожимо, є безпосереднім втіленням цієї незламної сили згуртованості перед найважчими викликами. Ми - одна велика родина й одна надійна команда, готова до кінця протистояти ворогу в боротьбі за своє.



Хай завжди живе вільний Харків і Соборна неподільна Україна!», – говориться у привітанні.

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