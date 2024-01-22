Привітання Ігоря Терехова з Днем Соборності України

Харківський міський голова Ігорь Терехов привітав харків'ян і всіх українців з Днем Соборності України.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«День Соборності України — це потужне нагадування кожному з нас про те, що тільки в єдності український народ сильніший за будь-які часи й обставини і тільки разом, плече до плеча, здатен Перемогти.
І ми, харківʼяни, продовжуємо жити, попри намагання росії знищити наше місто, зруйнувати наші домівки і забрати у нас все, чим ми дорожимо, є безпосереднім втіленням цієї незламної сили згуртованості перед найважчими викликами. Ми - одна велика родина й одна надійна команда, готова до кінця протистояти ворогу в боротьбі за своє.
Хай завжди живе вільний Харків і Соборна неподільна Україна!», – говориться у привітанні.
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День сприятиме підвищенню амбіцій та честолюбства, що допоможе досягти успіхів у сферах роботи, кар'єри та особистих відносин.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.
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