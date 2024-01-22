Ворожий обстріл призвів до пожежі на енергетичному об’єкті Харківщини

Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ «Харківобленерго».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, пожежа внаслідок ворожого обстрілу призвела до знищення обладнання. На щастя, працівники не постраждали.
Графіки відключень електроенергії не застосовуються через ворожі дії.
Протягом вихідних днів було відновлено електропостачання 60 споживачам в області. Наразі триває огляд мереж у чотирьох громадах після нових атак. Загалом в області залишається без світла майже 16 тисяч точок обліку.
У ранковому зведенні ХОВА зазначалося, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок бойових дій на території Харківської області знеструмлено 15 745 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Енергетичні служби здійснюють роботи з відновлення електропостачання.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району.
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