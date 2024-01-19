19.01.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

Відновлено електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району

Фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, всі споживачі, які на зараз проживають в населеному пункті - зі світлом.

"Продовжуємо заживлювати наших споживачів. Люди повертаються, залишають заявки, і ми підключаємо", - зазначив Віктор Рубцов.

Він нагадав, що рівень пошкоджень електромереж в селі сягав 100%: були пошкоджені всі 11 підстанцій, заміни потребували опори та дроти.

"На швидкість відновлення впливали і роботи з розмінування. Вздовж трас ліній електропередачі сапери знаходили дуже багато мін і нерозірваних снарядів", - розповів Віктор Рубцов.

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