На Харківщині збили пішохода: чоловік с чисельними травмами у лікарні

У селищі Близнюки Лозівського району автомобіль збив пішохода.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У вечірній час 20 січня у селищі Близнюки Лозівського району стався наїзд на пішохода. 46-річний водій автомобіля «Renault Scenic» здійснив наїзд на 50-річного чоловіка, який йшов по узбіччю. Постраждалого із численними травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження.
Загалом за останню добу на Харківщині зафіксовано 23 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 13 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.
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