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22.01.2024  11:27   Рита Парфенова

На Харківщині збили пішохода: чоловік с чисельними травмами у лікарні

У селищі Близнюки Лозівського району автомобіль збив пішохода.

дтп

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У вечірній час 20 січня у селищі Близнюки Лозівського району стався наїзд на пішохода. 46-річний водій автомобіля «Renault Scenic» здійснив наїзд на 50-річного чоловіка, який йшов по узбіччю. Постраждалого із численними травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Загалом за останню добу на Харківщині зафіксовано 23 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 13 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема:

  • 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 5 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 5 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.

Тэги:  дтп, пішохід, харків
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