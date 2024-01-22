13-річна мешканка Харківщини зникла у свій день народження

Поліцейські Харківщини успішно повернули додому неповнолітню дівчину.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Повідомлення про зникнення неповнолітньої мешканки селища Пісочин надійшло від занепокоєної 43-річної матері о 21:00 22 січня. Її дочка вийшла з дому та не повідомила куди йде, і в розмові телефоном заявила матері, що до ранку не повернеться.
Працівники відділу кримінальної поліції та сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 оперативно розшукали дівчину. Як з'ясувалося, дівчина провела всю ніч разом із друзями у Харкові, при цьому не потрапивши у будь-які протиправні ситуації. Іменинницю повернули додому.
З учасниками події проведена профілактична бесіда.
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