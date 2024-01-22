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22.01.2024  10:12   Рита Парфенова

Як виглядає розтрощена обстрілами Харківщина, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.

Ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині.
 
За даними слідства, 21 січня близько 19:20 російські військові здійснили авіаційний обстріл по с. Вільхуватка Куп'янського району за допомогою двох авіабомб. В результаті постраждала 74-річна жінка. В селі пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди та будівля підприємства.

Ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині

Також вчора, приблизно о 12:00, збройні сили рф атакували с. Піщане Куп'янського району з артилерії. Загинув 73-річний мирний житель.

Під проводженням Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (згідно зі ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині Ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійські та мінометні удари ворога спричинили руйнування у понад 20 населених пунктів на Харківщині.

Ворожі удари призвели до жертв та поранень на Куп'янщині

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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