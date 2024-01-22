Як виглядає розтрощена обстрілами Харківщина, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.
Також вчора, приблизно о 12:00, збройні сили рф атакували с. Піщане Куп'янського району з артилерії. Загинув 73-річний мирний житель.
Під проводженням Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (згідно зі ст. 438 Кримінального кодексу України).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійські та мінометні удари ворога спричинили руйнування у понад 20 населених пунктів на Харківщині.
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