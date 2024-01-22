22.01.2024 10:12 Рита Парфенова

Як виглядає розтрощена обстрілами Харківщина, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.

За даними слідства, 21 січня близько 19:20 російські військові здійснили авіаційний обстріл по с. Вільхуватка Куп'янського району за допомогою двох авіабомб. В результаті постраждала 74-річна жінка. В селі пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди та будівля підприємства.

Також вчора, приблизно о 12:00, збройні сили рф атакували с. Піщане Куп'янського району з артилерії. Загинув 73-річний мирний житель.



Під проводженням Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (згідно зі ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійські та мінометні удари ворога спричинили руйнування у понад 20 населених пунктів на Харківщині.