Ревнивий харків'янин підірвав гранату у магазині

Поліція Харкова розпочала розслідування хуліганського акту: чоловік підірвав страйкбольну гранату в магазині.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ «Нікольский» сталася стрілянина.
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День сприятиме підвищенню амбіцій та честолюбства, що допоможе досягти успіхів у сферах роботи, кар'єри та особистих відносин.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.
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