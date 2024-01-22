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22.01.2024  15:01   Рита Парфенова

Ревнивий харків'янин підірвав гранату у магазині

Поліція Харкова розпочала розслідування хуліганського акту: чоловік підірвав страйкбольну гранату в магазині.

чоловік підірвав страйкбольну гранату в магазині чоловік підірвав страйкбольну гранату в магазині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 січня о 18:00 відділ поліції №1 Харківського РУП №3 ГУНП отримав повідомлення від продавця магазину в Новобаварському районі щодо вибуху страйкбольної гранати. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

Виявлено, що 32-річний співмешканець продавчині кинув страйкбольну гранату внаслідок конфлікту на фоні ревнощів. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею може бути передбачено до 7 років позбавлення волі.

Зловмисника затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі дії продовжуються. Нагадуємо, що такі події можуть мати серйозні правові наслідки, і ми закликаємо громадян дотримуватися законів та уникати подібних інцидентів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ «Нікольский» сталася стрілянина.

 

Тэги:  граната, харків
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