22.01.2024 15:30 Дмитро Колоней
На Харківщині інспектор поліції служив ворогові, а потім втік
На Харківщині оголошено підозру експравоохоронцю.
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написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду «исполняющего обязанности начальника следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
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згодом чоловік вже підписав договір про роботу на окупантів.
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проводив огляди місця події,
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складав процесуальні документи,
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приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства.
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оформлював табелі обліку робочого часу, стройові записки, довідки про виконану роботу працівників слідчого відділу зазначеного незаконного правоохоронного органу.
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окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания».
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отримував 80 тисяч російських рублів
На теперішній час відомо, що зрадник переховується від слідства території РФ.
Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Чоловіка звільнено з ДУ «Центр пробації».
Досудове розслідування — другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.
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