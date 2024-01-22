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22.01.2024  15:30   Дмитро Колоней

На Харківщині інспектор поліції служив ворогові, а потім втік

На Харківщині оголошено підозру експравоохоронцю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річний мешканець Куп’янська, провідний інспектор «Центру пробації» співробітничав з ворогом під час окупації міста:
 
  • написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду «исполняющего обязанности начальника следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • згодом чоловік вже підписав договір про роботу на окупантів.
  • проводив огляди місця події,
  • складав процесуальні документи,
  • приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства.
  • оформлював табелі обліку робочого часу, стройові записки, довідки про виконану роботу працівників слідчого відділу зазначеного незаконного правоохоронного органу.
  • окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания».
  • отримував 80 тисяч російських рублів
 
На теперішній час відомо, що зрадник переховується від слідства території РФ.
Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
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Чоловіка звільнено з ДУ «Центр пробації».
 
Досудове розслідування — другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що завершено спецрозслідування щодо окупанта, який ледве не до смерті побив підприємця в Ізюмі.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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