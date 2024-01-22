22.01.2024 15:30 Дмитро Колоней

На Харківщині інспектор поліції служив ворогові, а потім втік

На Харківщині оголошено підозру експравоохоронцю.

написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду «исполняющего обязанности начальника следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

згодом чоловік вже підписав договір про роботу на окупантів.

проводив огляди місця події,

складав процесуальні документи,

приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства.

оформлював табелі обліку робочого часу, стройові записки, довідки про виконану роботу працівників слідчого відділу зазначеного незаконного правоохоронного органу.

окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания».

отримував 80 тисяч російських рублів

На теперішній час відомо, що зрадник переховується від слідства території РФ.

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

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Чоловіка звільнено з ДУ «Центр пробації».

Досудове розслідування — другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.