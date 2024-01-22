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22.01.2024  16:07   Дмитро Колоней

Комунальники Харкова щодня усували близько 20 аварій на мережах

Що вдалося зробити бригадам підприємства розповіли у КП «Харківводоканал» у 2023 році.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у 2023 році замінили 18 км трубопроводів у всіх районах міста.
 
За словами заступника директора комплексу Миколи Завади
  • в Салтівському районі було перекладено майже 4 км мереж,
  • у Новобаварському та Шевченківському - понад 2 км.
  • Ремонтники встановили понад 400 одиниць запірної арматури та 565 пожежних гідрантів,
  • упорядкували 600 оглядових колодязів заміною люків
  • замвнили 2,3 тис. вуличних колонок.
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На підприємстві повідомили, що понад 2 км зовнішніх трубопроводів було зруйновано обстрілами, і такі реконструкції вимагають значних витрат часу та ресурсів.
 
 
«Торік майстри щодня усували близько 20 аварій на мережах. Бригади забезпечені всім необхідним для виконання завдань будь-якої складності. Єдина проблема - нестача кваліфікованих кадрів, адже багато наших співробітників захищають територіальну цілісність країни», - розповів Микола Завада.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 на 26 січня 2024 року у трьох населених пунктах Харківського району тимчасово припинять газопостачання.
 
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