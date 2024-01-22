22.01.2024 16:07 Дмитро Колоней
Комунальники Харкова щодня усували близько 20 аварій на мережах
Що вдалося зробити бригадам підприємства розповіли у КП «Харківводоканал» у 2023 році.
За словами заступника директора комплексу Миколи Завади
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в Салтівському районі було перекладено майже 4 км мереж,
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у Новобаварському та Шевченківському - понад 2 км.
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Ремонтники встановили понад 400 одиниць запірної арматури та 565 пожежних гідрантів,
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упорядкували 600 оглядових колодязів заміною люків
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замвнили 2,3 тис. вуличних колонок.
На підприємстві повідомили, що понад 2 км зовнішніх трубопроводів було зруйновано обстрілами, і такі реконструкції вимагають значних витрат часу та ресурсів.
«Торік майстри щодня усували близько 20 аварій на мережах. Бригади забезпечені всім необхідним для виконання завдань будь-якої складності. Єдина проблема - нестача кваліфікованих кадрів, адже багато наших співробітників захищають територіальну цілісність країни», - розповів Микола Завада.
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