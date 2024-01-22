22.01.2024 16:07 Дмитро Колоней

Комунальники Харкова щодня усували близько 20 аварій на мережах

Що вдалося зробити бригадам підприємства розповіли у КП «Харківводоканал» у 2023 році.

За словами заступника директора комплексу Миколи Завади

в Салтівському районі було перекладено майже 4 км мереж,

у Новобаварському та Шевченківському - понад 2 км.

Ремонтники встановили понад 400 одиниць запірної арматури та 565 пожежних гідрантів,

упорядкували 600 оглядових колодязів заміною люків

замвнили 2,3 тис. вуличних колонок.

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На підприємстві повідомили, що понад 2 км зовнішніх трубопроводів було зруйновано обстрілами, і такі реконструкції вимагають значних витрат часу та ресурсів.

«Торік майстри щодня усували близько 20 аварій на мережах. Бригади забезпечені всім необхідним для виконання завдань будь-якої складності. Єдина проблема - нестача кваліфікованих кадрів, адже багато наших співробітників захищають територіальну цілісність країни», - розповів Микола Завада.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 на 26 січня 2024 року у трьох населених пунктах Харківського району тимчасово припинять газопостачання