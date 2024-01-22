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22.01.2024  16:56   Дмитро Колоней

Ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів для дітей - Ігор Терехов

У Харкові відкрита школа у Слобідському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, відкрилася школа у Слобідському районі.
 
Мер Харкова Ігор Терехов, який брав участь у відкритті навчального закладу, зазначив:
 
"Сьогодні ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни. 
 
Це відновлене протирадіаційне укриття у Слобідському районі, розраховане на 100 учнів у дві зміни. Воно обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами. 
 
На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів".
 
 

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Тэги:  ігор терехов, школа, харків, діти
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