22.01.2024 16:56 Дмитро Колоней
Ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів для дітей - Ігор Терехов
У Харкові відкрита школа у Слобідському районі.
Мер Харкова Ігор Терехов, який брав участь у відкритті навчального закладу, зазначив:
"Сьогодні ми зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни.
Це відновлене протирадіаційне укриття у Слобідському районі, розраховане на 100 учнів у дві зміни. Воно обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами.
На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів".
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