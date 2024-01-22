22.01.2024 17:27 Дмитро Колоней
Харківські ремонтники опрацьовують дві сотні звернень щодня
Про виконані працівниками підприємства роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відновили роботу
12 підйомників та систем диспетчеризації чотирьох ліфтів в будинках на вулицях:
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Благодатній,
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Академіка Павлова,
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Дружби Народів,
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Студентській,
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Полтавський Шлях,
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пр. Олександрівському,
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Салтівському шосе та ін.
Також з 15 по 21 січня фахівці КСП опрацювали понад 1,5 тис. звернень щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, впродовж вихідних аварійні бригади усунули тимчасові зупинки 208 підйомників.
Зараз у житлових будинках міста працює понад 6,6 тис. ліфтів, 33 - зупинені на ремонт.
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