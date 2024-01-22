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22.01.2024  17:27   Дмитро Колоней

Харківські ремонтники опрацьовують дві сотні звернень щодня

Про виконані працівниками підприємства роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт»

Виконують дві сотні звернень щодня комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відновили роботу 12 підйомників та систем диспетчеризації чотирьох ліфтів в будинках на вулицях:
  • Благодатній,
  • Академіка Павлова,
  • Дружби Народів,
  • Студентській,
  • Полтавський Шлях,
  • пр. Олександрівському,
  • Салтівському шосе та ін. 
 
Також з 15 по 21 січня фахівці КСП опрацювали понад 1,5 тис. звернень щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, впродовж вихідних аварійні бригади усунули тимчасові зупинки 208 підйомників.
 
Виконують дві сотні звернень щодня комунальники: Новини Харкова
 
Виконують дві сотні звернень щодня комунальники: Новини Харкова
 
Виконують дві сотні звернень щодня комунальники: Новини Харкова
 
Зараз у житлових будинках міста працює понад 6,6 тис. ліфтів, 33 - зупинені на ремонт.
 
Тэги:  ремонт, ліфти, харків
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