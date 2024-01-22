22.01.2024 17:27 Дмитро Колоней

Харківські ремонтники опрацьовують дві сотні звернень щодня

Про виконані працівниками підприємства роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт»

Як повідомляє РЕДПОСТ , за минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відновили роботу 12 підйомників та систем диспетчеризації чотирьох ліфтів в будинках на вулицях:

Благодатній,

Академіка Павлова,

Дружби Народів,

Студентській,

Полтавський Шлях,

пр. Олександрівському,

Салтівському шосе та ін.

Також з 15 по 21 січня фахівці КСП опрацювали понад 1,5 тис. звернень щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, впродовж вихідних аварійні бригади усунули тимчасові зупинки 208 підйомників.

Зараз у житлових будинках міста працює понад 6,6 тис. ліфтів, 33 - зупинені на ремонт.