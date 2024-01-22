22.01.2024 18:12 Дмитро Колоней
ООН продовжить підтримку Харкова (фото)
Про це верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив під час зустрічі із мером Харкова Ігорем Тереховим.
ООН продовжить підтримку Харкова (фото)
«Ми хочемо, щоб вони почувалися як удома. Все, що в наших силах, ми робимо, але, звичайно, потребуємо серйозної допомоги наших партнерів», - зазначив Ігор Терехов.
У свою чергу Філіппо Гранді повідомив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжуватиме підтримувати Харків, який і досі обстрілюється російським агресором.
«Ми продовжимо надавати допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів. Де це можливо, намагатимемося надавати допомогу в довгостроковому відновленні житлових будинків, а також у розселенні внутрішньо переміщених осіб. Крім того, у співпраці з міською владою продовжимо надавати багатоцільову фінансову допомогу», - повідомив він.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про зустріч
з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.
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