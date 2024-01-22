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22.01.2024  18:12   Дмитро Колоней

ООН продовжить підтримку Харкова (фото)

Про це верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив під час зустрічі із мером Харкова Ігорем Тереховим.


ООН продовжить підтримку Харкова (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час зустрічі із предствником ООН мер Харкова зазначив, що місто прийняло багато вимушених переселенців з деокупованих та прифронтових громад кількох областей.
 
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«Ми хочемо, щоб вони почувалися як удома. Все, що в наших силах, ми робимо, але, звичайно, потребуємо серйозної допомоги наших партнерів», - зазначив Ігор Терехов.
 
У свою чергу Філіппо Гранді повідомив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжуватиме підтримувати Харків, який і досі обстрілюється російським агресором.
 
 
«Ми продовжимо надавати допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів. Де це можливо, намагатимемося надавати допомогу в довгостроковому відновленні житлових будинків, а також у розселенні внутрішньо переміщених осіб. Крім того, у співпраці з міською владою продовжимо надавати багатоцільову фінансову допомогу», - повідомив він.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.
 
Тэги:  ігор терехов, оон, харків
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