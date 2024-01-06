06.01.2024 20:07 Рита Парфенова

У поліції розповіли про стрілянину у ТРЦ

За фактом конфлікту у торговельному центрі Харкова відкрито кримінальне провадження.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

6 січня о 18:30 до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі відбувається стрільба. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група Харківського РУП № 1.



Попередньо встановлено, що між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка. 20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено.



На цей час по допомогу до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався.



Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Всі обставини події зʼясовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ «Нікольский» сталася стрілянина.