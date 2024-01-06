У поліції розповіли про стрілянину у ТРЦ

За фактом конфлікту у торговельному центрі Харкова відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
6 січня о 18:30 до поліції надійшло повідомлення, що у торговельному центрі відбувається стрільба. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група Харківського РУП № 1.
Попередньо встановлено, що між двома чоловіками у продуктовому магазині виникла бійка. 20-річний порушник дістав попередньо газовий пістолет та зробив два постріли вгору. Речовий доказ вилучено.
На цей час по допомогу до медиків внаслідок стрілянини ніхто не звертався.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Всі обставини події зʼясовуються.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ «Нікольский» сталася стрілянина.
Комментариев: 0
Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
влажность:
давление:
ветер: