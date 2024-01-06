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06.01.2024  20:30   Рита Парфенова

250-кілограмову керовану авіабомбу підірвали на Харківщині (відео)

Поблизу селища Золочів саперами знешкоджено авіабомбу ФАБ-250.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Один із піротехніків заявив, що заявка надійшла від місцевих жителів.

"Виявили, що це впала авіаційна бомба 250 кілограмів. Вирішили, що ми її знищуватимемо на місці. Зробили обвалування бомби, захистили споруди, що розташовані поблизу, та знищили її на місці", — сказано в повідомленні.

Другий рятувальник зазначив, що бомба може коректуватися як під час польоту, так і на точку наведення.

Загалом за минулу добу 5 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 4,5 га території з них 0,3 га за допомогою машин механізованого розмінування, виявлено та знешкоджено 28 од. ВНП. До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС (107 осіб та 45 од. техніки).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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