250-кілограмову керовану авіабомбу підірвали на Харківщині (відео)

06.01.2024 20:30 Рита Парфенова

Поблизу селища Золочів саперами знешкоджено авіабомбу ФАБ-250.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Один із піротехніків заявив, що заявка надійшла від місцевих жителів.

"Виявили, що це впала авіаційна бомба 250 кілограмів. Вирішили, що ми її знищуватимемо на місці. Зробили обвалування бомби, захистили споруди, що розташовані поблизу, та знищили її на місці", — сказано в повідомленні.

Другий рятувальник зазначив, що бомба може коректуватися як під час польоту, так і на точку наведення.