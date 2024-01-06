Стрілянина у харківському ТРЦ: перші подробиці

Місцеве інтернет-видання повідомило про постріли у ТРЦ у центрі Харкова.
За інформацією видання, стрілянина мала місце у ТРЦ «Нікольский», є один постраждалий, передає РЕДПОСТ
Попередньо відомо, що на нульовому поверсі почалася бійка, чоловік у неадекватному стані почав кидатись на перехожого.
Охорона почала їх рознімати, після чого нападник дістав пістолет і шмальнув у стелю, потім направив його на того чоловіка.
У пресслужбі Поліції Харківської області повідомили, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку зі стріляниною в торговому центрі. На місце події прибули поліцейські ХРУП №1 для з'ясування усіх обставин події.
Офіційну інформацію про подію чекайте згодом.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту.
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