06.01.2024 19:22

Стрілянина у харківському ТРЦ: перші подробиці

Місцеве інтернет-видання повідомило про постріли у ТРЦ у центрі Харкова.

За інформацією видання, стрілянина мала місце у ТРЦ «Нікольский», є один постраждалий, передає РЕДПОСТ



Попередньо відомо, що на нульовому поверсі почалася бійка, чоловік у неадекватному стані почав кидатись на перехожого.



Охорона почала їх рознімати, після чого нападник дістав пістолет і шмальнув у стелю, потім направив його на того чоловіка.

У пресслужбі Поліції Харківської області повідомили, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку зі стріляниною в торговому центрі. На місце події прибули поліцейські ХРУП №1 для з'ясування усіх обставин події.

Офіційну інформацію про подію чекайте згодом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі Харкова повідомили про підозру мешканцю Салтівського району, який відкрив стрільбу під час побутового конфлікту.