Обстріл Куп'янська: постраждала мирна жителька, під ударом школа та житлові будинки (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мирна жителька отримала поранення, а житлова та освітня інфраструктура міста Куп'янськ постраждали в результаті ворожих обстрілів, що відбулися 6 січня приблизно о 00:30. Російські військові використали ракетно-стрілецьку зброю (РСЗВ), обстрілюючи місто.

Будівля школи та житлові будинки отримали пошкодження в результаті обстрілу. Також стало відомо, що 60-річна жінка отримала поранення внаслідок цього нападу.

Упродовж ночі ворог продовжував обстріли, що призвело до пошкодження приватних будинків, господарчих споруд, п'ятиповерхового житлового будинку та дитячого садка.

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, активно збирають докази та фіксують наслідки цього збройного конфлікту. Досудове розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 6 січня окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.