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06.01.2024  18:50   Рита Парфенова

Обстріл Куп'янська: постраждала мирна жителька, під ударом школа та житлові будинки (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів м. Купʼянськ.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мирна жителька отримала поранення, а житлова та освітня інфраструктура міста Куп'янськ постраждали в результаті ворожих обстрілів, що відбулися 6 січня приблизно о 00:30. Російські військові використали ракетно-стрілецьку зброю (РСЗВ), обстрілюючи місто.
https://t.me/prokuratura_kharkiv/12872?single

Будівля школи та житлові будинки отримали пошкодження в результаті обстрілу. Також стало відомо, що 60-річна жінка отримала поранення внаслідок цього нападу.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/12872?single https://t.me/prokuratura_kharkiv/12872?single

Упродовж ночі ворог продовжував обстріли, що призвело до пошкодження приватних будинків, господарчих споруд, п'ятиповерхового житлового будинку та дитячого садка.

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, активно збирають докази та фіксують наслідки цього збройного конфлікту. Досудове розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.

обстріл Куп'янськ

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 6 січня окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.

обстріл Куп'янськ

обстріл Куп'янськ

обстріл Куп'янськ

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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