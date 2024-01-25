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25.01.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 25 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 717 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Інженер-програміст – 28 500 грн. 
  • 2. Головний інженер – 25 300 грн. 
  • 3. Машиніст крана (кранівник) – 22 360 грн. 
  • 4. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) –  20 500 грн. 
  • 5. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн. 
  • 6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 000 грн. 
  • 7. Адміністратор системи – 16 800 грн. 
  • 8. Бетоняр – 16 230 грн.  
  • 9. Заступник головного енергетика – 15 000 грн. 
  • 10. Бухгалтер – 12 000 грн. 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  робота, харків
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