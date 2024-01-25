25.01.2024 14:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 25 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 717 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Інженер-програміст – 28 500 грн.
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2. Головний інженер – 25 300 грн.
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3. Машиніст крана (кранівник) – 22 360 грн.
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4. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 20 500 грн.
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5. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн.
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6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 000 грн.
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7. Адміністратор системи – 16 800 грн.
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8. Бетоняр – 16 230 грн.
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9. Заступник головного енергетика – 15 000 грн.
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10. Бухгалтер – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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