Рятувальники показали, як діставали тіло жінки із-під завалів на Харківщині (відео)

На вечір 10 лютого ворог наніс масовані удари по селу Водяне Вільхуватської громади Куп'янського району. Внаслідок бомбардування було зруйновано два приватних житлових будинки і щонайменше сім домоволодінь постраждали.

З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої 55-річної жінки. Ще одному чоловікові надали медичну допомогу, і він відмовився від подальшої госпіталізації.

Для ліквідації наслідків бомбардування від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася одиниця техніки та шість рятувальників. Крім того, місцеве фермерське господарство потрапило під ворожий вогонь, що призвело до зруйнування п'яти складських будівель та пошкодження сільськогосподарської техніки.