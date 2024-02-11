Рятувальники показали, як діставали тіло жінки із-під завалів на Харківщині (відео)

У Куп'янському районі рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки
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Раніше РЕДПОСТ писав, що загалом протягом доби з 10 по 11 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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