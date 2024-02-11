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11.02.2024  11:44   Рита Парфенова

Рятувальники показали, як діставали тіло жінки із-під завалів на Харківщині (відео)

У Куп'янському районі рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки

На вечір 10 лютого ворог наніс масовані удари по селу Водяне Вільхуватської громади Куп'янського району. Внаслідок бомбардування було зруйновано два приватних житлових будинки і щонайменше сім домоволодінь постраждали.

З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої 55-річної жінки. Ще одному чоловікові надали медичну допомогу, і він відмовився від подальшої госпіталізації.

Для ліквідації наслідків бомбардування від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася одиниця техніки та шість рятувальників. Крім того, місцеве фермерське господарство потрапило під ворожий вогонь, що призвело до зруйнування п'яти складських будівель та пошкодження сільськогосподарської техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загалом протягом доби з 10 по 11 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди.

 

Тэги:  дснс, харків
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