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11.02.2024  11:01   Рита Парфенова

На Харківщині автівка вилетіла в кювет: водій загинув

В Ізюмському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула людина.

дтп
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селі Бригадирівка Ізюмського району 9 лютого сталася аварія за участю автомобіля «Mercedes Smart», що рухався по автошляху Е-40 «Київ-Харків-Довжанський». Водій, 45-річний чоловік, не впорався з керуванням, в результаті чого транспорт злетів у кювет та перекинувся. Він загинув на місці події. Пасажир отримав медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовився. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
 
Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 40 дорожньо-транспортних пригод, загинула дві людини, 13 громадян отримали травми.
 
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
  • 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 5 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби на Харківщині поліцейські оперативно опрацювали 1017 повідомлень від громадян.

 

Тэги:  дтп, харків
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