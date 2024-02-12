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12.02.2024  09:06   Рита Парфенова

Ракета С-300 влучила в поліклініку: як пройшла доба на Харківщині, розповіли в ХОВА

До 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів протягом останніх 24 годин.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом доби постраждалих не зафіксовано.

Ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

  • після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Житловий будинок було зруйновано, а газопровід пошкоджено.
  • також після опівночі ворог здійснив обстріл з С-300 с. Слобожанське Харківського району.
  • о 23:32 відбувся обстріл м. Люботин Харківського району. Влучання стались у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат.
  • о 22:35 у м. Вовчанськ Чугуївського району обстріляли приватне помешкання, пошкодивши гараж та автомобіль.
  • о 17:04 окупанти здійснили удар по центральній частині Борової Ізюмського району. Зруйновано приміщення будинку культури, пошкоджені фасади інших приміщень.
  • о 10:30 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району, влучивши у приватний сектор.
Крім того, під ворожим вогнем передбували населені пункти:
  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Стрілеча,
  • Гатище,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Берестове.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 11 лютого окупанти завдали ракетний удар по Люботину Харківського району.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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