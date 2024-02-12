Ракета С-300 влучила в поліклініку: як пройшла доба на Харківщині, розповіли в ХОВА

До 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів протягом останніх 24 годин.
Ворожі обстріли завдали таких руйнацій:
Читайте нас у Facebook, Telegram та InstagramРаніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 11 лютого окупанти завдали ракетний удар по Люботину Харківського району.
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В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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