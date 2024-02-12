12.02.2024 14:17 Рита Парфенова

Енергетики відновили знеструмлення після обстрілу Куп'янська

У Куп'янську заживили знеструмлених через обстріл споживачів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Куп'янського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для трьох тисяч споживачів в Куп'янську, які залишилися без світла пізно ввечері 11 лютого. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено було повітряні лінії 10 та 0,4 кВ.

"Нам вдалося виконати ремонт високовольтної лінії, що дало змогу відновити електропостачання для знеструмлених споживачів. Роботи щодо відновлення ліній 0,4 кВ тривають", - заявив начальник Куп'янського РЕМ Борис Максютенко.

Борис Максютенко також повідомив, що внаслідок прильоту було пошкоджено будівлю РЕМ. "На щастя, без постраждалих", - додав він.