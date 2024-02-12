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12.02.2024  13:49   Рита Парфенова

Наслідки ракетних ударів по селах на північ від Харкова показали прокуратурі (фото)

Села Липці та Слобожанське у Харківському районі окупанти знову обстріляли ракетами з бєлгорода

обстріл
 
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.
 
Вночі 11 лютого, близько 23:00, ворожі сили здійснили ракетний удар по селу Липці. За попередніми даними, ракета типу С-300 була випущена з території бєлгородської області рф.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське
 
Також у той же час російські військові обстріляли село Слобожанське. За попередніми даними, удар був завданий авіабомбою.
 
У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське
 
Прокурори та слідчі поліції зібрали уламки боєприпасів, які будуть направлені на необхідні експертні дослідження.
 
За процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що до 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів протягом останніх 24 годин.

Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське

Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське

Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське

Новини Харкова: наслідки обстрілу сіл Липці та Слобожанське

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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