14.02.2024 19:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти вбили двох цивільних громадян: наслідки обстрілу (фото)

На Харківщині через обстріл сильно пошкоджений двоповерховий будинок.

Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія з ЗРК С-300 сильно пошкодила двоповерховий будинок , зруйнував 8 з 16 квартир у Великому Бурлуку.

За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

Є інформація, що під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали.

Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі. На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.