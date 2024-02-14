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14.02.2024  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти вбили двох цивільних громадян: наслідки обстрілу (фото)

На Харківщині через обстріл сильно пошкоджений двоповерховий будинок.

Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія з ЗРК С-300 сильно пошкодила двоповерховий будинок, зруйнував 8 з 16 квартир у Великому Бурлуку.
 
Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.
Є інформація, що під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали.
 
Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
 
Вбили двох цивільних громадян окупанти на Харківщині, фото зруйнованої будівлі
 
Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі. На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
 
Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
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