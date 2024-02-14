14.02.2024 19:40 Євген Клочко

За обстріли ядерного об’єкта в Харкові отримали підозру три російські генерали - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на командувачів російських окупаційних військ, які причетні до спроби вчинення екоциду на Харківщині.

Олександр Журавльов

Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула .Серед підозрюваних опинилися керівник Західного військового округу збройних сил росії генерал-полковник Олександр Журавльов і чотирьох його підлеглих:

генерал-лейтенант Олег Маковецький – командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

генерал-лейтенант Владислав Єршов– командувач 6-ю загальновійськовою армією;

полковник Павло Пілюков – командир 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

полковник Євген Геращенко – командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Стало відомо, що протягом 2022 року за їхніми вказівками окупанти понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі ядерних технологій «Джерело нейтронів» у Харкові.

Олег Маковецький

Під час цих атак окупанти використовували фугасні авіабомби ФАБ-500, а також реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Владислав Єршов

Крім того, росіяни гатили по цивільному ядерному об’єкту з важкої ствольної артилерії типу «Піон», «Мста-С», «Акація» та мінометів.

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Нагадаємо, що це підприємство працює при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» і є діючим науково-дослідним центром атомної промисловості та ядерної енергетики.

Павло Пілюков

Тож удари рашистів могли спричинити екологічну катастрофу міжрегіонального масштабу.

Разом з цим експертиза, ініційована СБУ оцінила завдані місцевій громаді матеріальні збитки внаслідок російських обстрілів у майже 15 млрд гривень.

Євген Геращенко

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру всім п'ятьом російським військовим за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Окрім того злочині дії Журавльова та двох його підлеглих – Маковецького та Єршова – додатково кваліфіковано за:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які призвели до загибелі людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.