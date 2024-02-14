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14.02.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Окупанти вбивають мирних громадян та намагаються взяти позиції ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне,  Чугунівка, Дворічанське Харківської області.
 
 
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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