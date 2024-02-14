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14.02.2024  20:23   Дмитро Колонєй

Харківські діти, батьки та працівники дитячого садку привітали захисників України із Днем святого Валентина

У харківському закладі провели благодійну акцію.

Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у закладі дошкільної освіти №441 на Основі провели благодійну акцію «Валентинка для Захисників та Захисниць від доброго серця». 
 
Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
Привітали захисників України із Днем святого Валентина харківські діти та батьки
 
У ній взяли участь дошкільнята, їхні батьки та працівники закладу. Вони надіслали військовим патріотичні листівки-валентинки та смаколики.
 
Тэги:  допомга, агрессия россии, харків
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