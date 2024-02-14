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14.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Водій під наркотиками намагався підкупити харківських патрульних (фото)

Порушника, який міг стати винуватцем смертельної події, виявили під час перевірки на мобільному посту харківські правоохоронці.

Намагався підкупити харківських патрульних водій Daewoo під наркотиками
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 14 лютого 2024 року, на мобільному посту патрульні зупинили автомобіль Daewoo для перевірки, під час якої виявилося, що керманич авто у стані наркотичного сп'яніння.
 
Йому запропонували пройти відповідний огляд. Але шофер почав посилатися на термінові справи та спробував покласти у кишеню поліцейського 100 доларів США. На попередження про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував. 
 
Намагався підкупити харківських патрульних водій Daewoo під наркотиками
 
Намагався підкупити харківських патрульних водій Daewoo під наркотиками
 
Для фіксації всіх обставин події поліцейські викликали ле на місце слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про п'яну водійку, яка післі того, як  "поцілувалася" із стовпом, намагалася підкупити патрульних.

 

Тэги:  наркотики, хабар, харків
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