14.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй

Водій під наркотиками намагався підкупити харківських патрульних (фото)

Порушника, який міг стати винуватцем смертельної події, виявили під час перевірки на мобільному посту харківські правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вдень 14 лютого 2024 року, на мобільному посту патрульні зупинили автомобіль Daewoo для перевірки, під час якої виявилося, що керманич авто у стані наркотичного сп'яніння.

Йому запропонували пройти відповідний огляд. Але шофер почав посилатися на термінові справи та спробував покласти у кишеню поліцейського 100 доларів США. На попередження про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації всіх обставин події поліцейські викликали ле на місце слідчо-оперативну групу.