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14.02.2024  21:35   

Готуємо шоколадний брауні

Готуємо швидкий десерт із простих продуктів.

 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо один із найбільш шоколадних десертів, який можна придумати.
 

Шоколадний брауні

Продукти:

  • 180 г темного шоколаду
  • 180 г вершкового масла,
  • 3 яйця,
  • 75 г борошна,
  • 250 г цукру,
  • 1 щіпка солі.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Розтопити вершкове масло|мастило| з|із| шоколадом до однорідності.
  2. Віночком збити яйця з цукром та сіллю,
  3. Додати охолону шоколадну суміш
  4. Перемішати.
  5. Всипати просіяне борошно
  6. Вимішати та вилити тісто у форму, щоб товщина брауні була 2-3 см.
  7. Випікати 30-35 хвилин у духовці при 180 градусах.

 

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