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15.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.

горобина

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні опади (дощ, мокрий сніг).

Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 2 - 4° тепла.

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Народні прикмети

  • Яка сьогодні погода – такою весна буде.
  • Якщо дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною, а якщо тепло – ранньою й теплою.
  • “Якщо цього дня сніжок – весною буде дощик”, тобто весна буде затяжною і дощовою.
  • Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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