Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні опади (дощ, мокрий сніг).
Вітер східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 2 - 4° тепла.
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Сьогодні бажано шукати нетривіальні рішення. Усі сфери життя будуть наповнені хитрими комбінаціями та неочікуваними ходами. Будьте пильні в різних ситуаціях, спробуйте розгадати сутність слів та дій оточуючих.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Щорічно, з 2009 року, 15 лютого у всьому світі відзначають День операційної медичної сестри.
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