27.11.2023 09:52 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 26 по 27 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

3 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 листопада 2023 року.

