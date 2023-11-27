Харківщина на ранок 27 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Протягом доби з 26 по 27 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 листопада 2023 року.
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