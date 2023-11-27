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27.11.2023  09:52   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 26 по 27 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 листопада 2023 року.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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