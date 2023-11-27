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27.11.2023  10:09   Рита Парфенова

Негода на Харківщині: знеструмлено 10 населених пунктів

Станом на ранок 27 листопада через негоду частково знеструмлені споживачі десяти населених пунктів Харківської області.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Так, енергопостачання відсутне на території обслуговування Зміївського (2), Балаклійського (2) та Шевченківського (6) районів електричних мереж (РЕМ). Всього без світла близько 2800 домоволодінь.

Також є інформація про окремі відключення по лініям 0,4 кВ в зонах обслуговування Куп'янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Борівського РЕМ.

Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада.

 

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  нема світла, харків
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