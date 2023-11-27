Негода на Харківщині: знеструмлено 10 населених пунктів

Станом на ранок 27 листопада через негоду частково знеструмлені споживачі десяти населених пунктів Харківської області.
Так, енергопостачання відсутне на території обслуговування Зміївського (2), Балаклійського (2) та Шевченківського (6) районів електричних мереж (РЕМ). Всього без світла близько 2800 домоволодінь.
Також є інформація про окремі відключення по лініям 0,4 кВ в зонах обслуговування Куп'янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Борівського РЕМ.
Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання.
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