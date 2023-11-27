У Харкові на пожежі евакуювали мати з немовлям

У багатоповерхівці Харкова сталася пожежа через коротке замкнення електромережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 26 листопада сталася пожежа у житловому 12-типоверховому будинку на пр. Жуковського, 5 у Харкові.
Виклик на номер “101” надійшов о 09:25, и на гасіння пожежі негайно були направлені 3 оперативні відділення ДСНС Харківського та 1 Луганського гарнізонів.
На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 17 кв.м. В задимленій зоні вогнеборці виявили 18-річну матір з 5-тимісячним немовлям.
Мешканців негайно евакуювали на свіже повітря та передали медикам швидкої. Дитина отримала отруєння чадним газом, тому разом з матір’ю була госпіталізована до обласної дитячої лікарні.
О 09:41 пожежу локалізували та о 10:03 ліквідували. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.
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