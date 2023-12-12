    
Главная Новини Харкова Армія На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога
12.12.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали населені пункти: Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем російських загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Надзвичайні події Харківщина на ранок 12 грудня. Оперативна ситуація від ДСНС 12.12 Надзвичайні події На Харківщині керована авіабомба окупантів влучила у багатоквартирний будинок 11.12 Армія Ворог двічі намагався атакувати позиції ЗСУ на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 