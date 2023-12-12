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12.12.2023  20:05   Віталій Хінєвіч

«Ми хочемо залучити IT-спільноту до співпраці з міжнародними партнерами» - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 12 грудня, взяв участь у загальних зборах Харківського IT Кластера, передає РЕДПОСТ .

 
Засідання проходило у форматі телемосту: одна частина учасників перебувала у Харкові, інша - в Києві та Варшаві.
 
Під час виступу Ігор Терехов запропонував айтівцям разом створити стратегію повернення програмістів до Харкова. За словами мера, сьогодні перед містом стоїть багато складних завдань, одне з яких - підтримка сприятливих умов для нормального функціонування ІТ-сектору.
 
«Дякую вам за вашу роботу та допомогу, яку надаєте місту та фронту! Нам необхідно розробити покроковий план дій з повернення ще більшої кількості айтівців до Харкова. Ми хочемо залучити IT-спільноту до співпраці з міжнародними партнерами», - наголосив Ігор Терехов.
 
 
У свою чергу голова Наглядової ради Харківського IT Кластера Олександр Медовий зазначив, що, незважаючи на війну, в 2023 році організації вдалося суттєво збільшити кількість своїх партнерів.
 
«Нашими пріоритетами була і залишається робота та підтримка економіки країни та нашого міста, зокрема, допомога армії та інвестиції в майбутнє ІТ-сфери», - зазначив Олександр Медовий.
 
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запустили новий проєкт для підтримки бізнесу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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