17.11.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов студентський інтелект-батл

Інтелектуальний батл до Дня студента пройшов у місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Змагання організували у форматі гри, спрямованої на розвиток творчого мислення та навичок командної роботи, а також на популяризацію науки та освіти серед молоді. У заході взяли участь 72 студенти з 18 вишів міста.

Перше місце посіла команда Харківської державної академії культури, друге - студенти Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, а третє - команда Харківського національного медичного університету. Переможці та призери батлу отримали кубки та медалі. Також серед учасників провели розіграш подарунків.

Організатори заходу - Управління у справах сімʼї та молоді та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

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