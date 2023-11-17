17.11.2023 17:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові пройшов студентський інтелект-батл
Інтелектуальний батл до Дня студента пройшов у місті Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Змагання організували у форматі гри, спрямованої на розвиток творчого мислення та навичок командної роботи, а також на популяризацію науки та освіти серед молоді. У заході взяли участь 72 студенти з 18 вишів міста.
Перше місце посіла команда Харківської державної академії культури, друге - студенти Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, а третє - команда Харківського національного медичного університету. Переможці та призери батлу отримали кубки та медалі. Також серед учасників провели розіграш подарунків.
Організатори заходу - Управління у справах сімʼї та молоді та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
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