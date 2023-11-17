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17.11.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов студентський інтелект-батл

Інтелектуальний батл до Дня студента пройшов у місті Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Змагання організували у форматі гри, спрямованої на розвиток творчого мислення та навичок командної роботи, а також на популяризацію науки та освіти серед молоді. У заході взяли участь 72 студенти з 18 вишів міста. 
 
Перше місце посіла команда Харківської державної академії культури, друге - студенти Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, а третє - команда Харківського національного медичного університету. Переможці та призери батлу отримали кубки та медалі. Також серед учасників провели  розіграш подарунків.
 
Організатори заходу - Управління у справах сімʼї та молоді та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта, студенти
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