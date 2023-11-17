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17.11.2023  17:29   

У Харкові станції метрополітену продовжують прикрашати святковою ілюмінацією (фото)

Станції метро «Наукова», «Південний вокзал», «Майдан Конституції» та «Університет» планують оформити до початку грудня.

Харків, метро, новий рік

На даний час триває робота із встановлення та підключення елементів декору. У фоторепортажі РЕДПОСТ показано, як виглядає станція "Університет" під час тестового підключення новорічних прикрас.

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Тэги:  харків, метро, новий рік, свято
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