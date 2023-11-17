17.11.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині старосту села підозрюють у співпраці з окупаційною владою

Після окупації села Піски-Радьківські військовими рф жінка обійняла посаду «помічника начальника (села Піски-Радьківські) Борівського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З червня по жовтень 2022 року 45-річна зловмисниця брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників при окупаційній владі.

Також вона збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала окупаційним силам рф, організовувала приймання від окупантів продуктів харчування як «гуманітарну допомогу» для місцевого населення та забезпечувала їх розподіл.

Слідчі відділення поліції № 1 Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили жінці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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