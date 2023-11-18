18.11.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць

Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 25 топонімів проводиться в місті Харкові з 17 до 22 листопада.



У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками. Серед пропозицій: вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську, вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків), вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку, вул. Забайкальську - на вул. Леонтовича, а пров. Забайкальський - на пров. Щедрика. Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - з 17 до 22 листопада включно.

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