18.11.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби до працівників поліції Харківщини надійшло 951 повідомлення від громадян, пердає РЕДПОСТ .



Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині



Працівники поліції в Індустріальному районі оперативно затримали 22-річного чоловіка у скоєнні грабежу. Зловмисник розбив скло кіоску та відкрито заволодів ноутбуком. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

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