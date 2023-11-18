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18.11.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби до працівників поліції Харківщини надійшло 951 повідомлення від громадян, пердає РЕДПОСТ .


Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
 
Працівники поліції в Індустріальному районі оперативно затримали 22-річного чоловіка у скоєнні грабежу. Зловмисник розбив скло кіоску та відкрито заволодів ноутбуком. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів. 
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили  громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть харків'янина, який виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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