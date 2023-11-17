17.11.2023 18:45 Віталій Хінєвіч

Судитимуть харків'янина, який виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень

Слідством встановлено, що харків‘янин, побачивши пароль від особистої сторінки своєї знайомої у соціальній мережі «Facebook», запам’ятав його та вирішив використати її профіль у власних цілях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зайшовши на сторінку, 34-річний чоловік розмістив від її імені оголошення щодо перевезення осіб з деокупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.

Пропонував ділок довезти людей до країн Євросоюзу або до більш безпечних регіонів нашої держави. Потерпілими від дій обвинуваченого стали 19 людей з Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Встиг ділок заробити близько 80 тисяч гривень.

Люди, в надії врятувати своє життя, направляли йому гроші на картку, після чого харків‘янин блокував їх.

Нині чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. Санкція статті (ч. 3 ст. 190 КК України у редакції, чинній до 11.08.2023) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram