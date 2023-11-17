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17.11.2023  18:45   Віталій Хінєвіч

Судитимуть харків'янина, який виманював гроші у людей під виглядом евакуаційних перевезень

Слідством встановлено, що харків‘янин, побачивши пароль від особистої сторінки своєї знайомої у соціальній мережі «Facebook», запам’ятав його та вирішив використати її профіль у власних цілях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зайшовши на сторінку, 34-річний чоловік розмістив від її імені оголошення щодо перевезення осіб з деокупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.
 
Пропонував ділок довезти людей до країн Євросоюзу або до більш безпечних регіонів нашої держави. Потерпілими від дій обвинуваченого стали 19 людей з Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Встиг ділок заробити близько 80 тисяч гривень. 
 
Люди, в надії врятувати своє життя, направляли йому гроші на картку, після чого харків‘янин блокував їх.
 
Нині чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. Санкція статті (ч. 3 ст. 190 КК України у редакції, чинній до 11.08.2023) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
 
Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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