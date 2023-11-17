17.11.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

У Слобідському районі Харкова комунальники замінили 740 метрів колекторів

Бригади комплексу «Харківводовідведення» Слобідського району з початку року замінили 740 метрів колекторів, прочистили понад 20 км каналізаційних трубопроводів та на 56 км провели плановий профілактичний огляд, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки Віталій Пилипенко, зокрема, ремонтники усувають гідродинамічним способом аварійне засмічення на внутрішньоквартальному каналізаційному колекторі на вулиці Героїв Сталінграда.

«На даній ділянці одночасно очищаємо 3 оглядові колодязі від твердих предметів, мулу та нерозчинних домішок, які й утворюють засмічення у трубопроводах. Прочищення стічних систем ведемо постійно, згідно з встановленим графіком, але якщо виникають аварійні виклики, їх завжди виконуємо в першу чергу, в день заявки, щоб не створювати проблем мешканцям. У справному стані підтримуємо всі об'єкти каналізаційного господарства, вже упорядкували 25 оглядових колодязів із заміною люків та плит перекриття. Ремонти та заміни ведемо лише якісними матеріалами із застосуванням необхідної спецтехніки», - зазначив Віталій Пилипенко.

За його словами, за період військових дій майстри дільниці також здобули досвід відновлювальних робіт на об'єктах водовідведення після обстрілів, адже у Слобідському районі у стокові мережі було три прямі влучення ракетами. Усі руйнування усунули за короткий термін, попри значний обсяг ушкоджень.

«Наша служба виконує всі ремонти та заміни лише з попереднім налагодженням перекачування стоків, без відключення наших послуг. Особливу увагу приділяємо своєчасній профілактиці магістральних трубопроводів, які приймають відводи від квартальних мереж.

Вкотре хочеться нагадати харків'янам, що каналізація не повинна виконувати роль сміттєпроводу. А не передбачене для каналізації сміття, потрапляючи в колектори, не просувається до кінцевого пункту збору - до станції, що перекачує, а просто осідає на дні труби, кам'яніє і виводить з ладу всю каналізаційну систему, спричиняючи аварійні ситації», - підкреслив Віталій Пилипенко.

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