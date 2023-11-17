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17.11.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

На вулиці Коцарській у Харкові до кінця грудня обмежений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційній мережі, передає РЕДПОСТ .

 
Рух транспорту на вулиці Коцарській, в районі будинку №54, обмежений з 17 листопада до 29 грудня.
 
Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварію у Холодногірському районі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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