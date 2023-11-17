17.11.2023 19:30 Віталій Хінєвіч

На вулиці Коцарській у Харкові до кінця грудня обмежений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційній мережі, передає РЕДПОСТ .

Рух транспорту на вулиці Коцарській, в районі будинку №54, обмежений з 17 листопада до 29 грудня.

Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.

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