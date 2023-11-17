17.11.2023 20:15 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Ветеринарне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

Завдав авіаційного удару в районі Куп'янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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