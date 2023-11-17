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17.11.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці повністю заживили село в Ізюмському районі

Фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили село Курулька Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

 
Перших споживачів тут підключили ще на початку жовтня, але обсяг пошкоджень був такий великий, що тільки зараз енергетики відзвітували: всі жителі села - зі світлом.
 
За словами начальника Барвінківського РЕМ Віталія Соколова, для заживлення населеного пункту довелося відновити роботу трьох трансформаторних підстанцій, замінити 12 зруйнованих опор та 10 км проводу по високовольтній лінії 10 кВ, а також відремонтувати внутрішню мережу 0,4 кВ, протяжність якої складає 7 км.
 
"По селу ми встановили 60 нових опор та відповідно замінили обірвані внаслідок бойових дій дроти. Працювали обережно через мінну небезпеку. Сапери провели великий обсяг робіт, щоб розмінувати траси ліній електропередачі", - зазначив Віталій Соколов.
 
Староста Ріднянського старостинського округу Тетяна Рева розповіла, що вся громада вдячна енергетикам і дуже радіє за жителів Курульки, адже село залишалося знеструмленим з квітня 2022 року.
 
"До війни населення села складало 148 чоловік, зараз проживає не більше десяти. Електрика дуже важлива, адже тут немає газу, а через відсутність електропостачання не було можливості відновити водомережу. Тепер будемо пробувати", - зазначила Тетяна Рева.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварію у Холодногірському районі.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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