17.11.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці повністю заживили село в Ізюмському районі

Фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили село Курулька Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Перших споживачів тут підключили ще на початку жовтня, але обсяг пошкоджень був такий великий, що тільки зараз енергетики відзвітували: всі жителі села - зі світлом.

За словами начальника Барвінківського РЕМ Віталія Соколова, для заживлення населеного пункту довелося відновити роботу трьох трансформаторних підстанцій, замінити 12 зруйнованих опор та 10 км проводу по високовольтній лінії 10 кВ, а також відремонтувати внутрішню мережу 0,4 кВ, протяжність якої складає 7 км.

"По селу ми встановили 60 нових опор та відповідно замінили обірвані внаслідок бойових дій дроти. Працювали обережно через мінну небезпеку. Сапери провели великий обсяг робіт, щоб розмінувати траси ліній електропередачі", - зазначив Віталій Соколов.

Староста Ріднянського старостинського округу Тетяна Рева розповіла, що вся громада вдячна енергетикам і дуже радіє за жителів Курульки, адже село залишалося знеструмленим з квітня 2022 року.

"До війни населення села складало 148 чоловік, зараз проживає не більше десяти. Електрика дуже важлива, адже тут немає газу, а через відсутність електропостачання не було можливості відновити водомережу. Тепер будемо пробувати", - зазначила Тетяна Рева.

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