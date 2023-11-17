17.11.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо швидкий пиріг без яєць на молоці
Смачний рецепт, який відмінно поєднується з будь-яким гарячим і бадьорим напоєм.
Як пише РЕДПОСТ
, готувати цей рецепт швидко, тому що не потрібно збивати яйця, які додають пружність тісту, зайві калорії та алергенний білок. Гарно виходить, якщо спекти пиріг у формі бублика, і тоді він обов'язково пропечеться в середині, і його зручніше нарізатиме.
Швидкий пиріг без яєць на молоці
Продукты:
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молоко 1 склянка;
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борошно 2 склянки;
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сироп від будь-якого варення 0,5 склянки;
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вершки жирні 0,5 склянки;
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кориця до смаку;
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сода харчова 0,5 ч. л.;
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лимонна кислота 0,3 чайної ложки.
Покроковий рецепт приготування
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Змішати всі рідкі інгредієнти - молоко, сироп, вершки,
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Додати до них лимонну кислоту.
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Увімкнути духовку на 180 градусів.
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Окремо змішати борошно, корицю та соду,
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Домішати до рідкої маси.
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Вилити у форму, враховуючи збільшення обсягу
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Зачекати 3 хвилини, щоб почалося розпушування від кислоти та соди. Будуть відразу помітні бульбашки.
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Поставити форму на лист у середній відділ
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Зробити вогонь 200 градусів.
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Приблизно через 25-30 хвилин пиріг має бути готовим, але все індивідуально.
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Присипати пиріг цукровою пудрою
Смачного
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