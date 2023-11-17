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17.11.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо швидкий пиріг без яєць на молоці

Смачний рецепт, який відмінно поєднується з будь-яким гарячим і бадьорим напоєм.

Як приготувати швидкий пиріг без яєць на молоці
 
Як пише РЕДПОСТ, готувати цей рецепт швидко, тому що не потрібно збивати яйця, які додають пружність тісту, зайві калорії та алергенний білок. Гарно виходить, якщо спекти пиріг у формі бублика, і тоді він обов'язково пропечеться в середині, і його зручніше нарізатиме.
 

Швидкий пиріг без яєць на молоці

Продукты:

  • молоко 1 склянка;
  • борошно 2 склянки;
  • сироп від будь-якого варення 0,5 склянки;
  • вершки жирні 0,5 склянки;
  • кориця до смаку;
  • сода харчова 0,5 ч. л.;
  • лимонна кислота 0,3 чайної ложки.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Змішати всі рідкі інгредієнти - молоко, сироп, вершки,
  2. Додати до них лимонну кислоту.
  3. Увімкнути духовку на 180 градусів.
  4. Окремо змішати борошно, корицю та соду,
  5. Домішати до рідкої маси.
  6. Вилити у форму, враховуючи збільшення обсягу
  7. Зачекати 3 хвилини, щоб почалося розпушування від кислоти та соди. Будуть відразу помітні бульбашки.
  8. Поставити форму на лист у середній відділ
  9. Зробити вогонь 200 градусів.
  10. Приблизно через 25-30 хвилин пиріг має бути готовим, але все індивідуально.
  11. Присипати пиріг цукровою пудрою
Смачного
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати медовий перець на зиму.

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Тэги:  рецепт, пиріг, борошно, молоко
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