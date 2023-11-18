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18.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер  північно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 - 3° тепла.

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Народні прикмети

  1. Якщо стелиться туман – буде тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватись до морозу.
  2. З цього часу починають міняти шубку зайці-біляки, білки, ласки.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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