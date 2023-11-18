Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 - 3° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: