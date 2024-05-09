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09.05.2024  13:28   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Протягом доби харківські правоохоронці отримали 1113 повідомлень про порушення правопорядку та події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, хуліганства, шахрайства та незаконного обігу наркотичних речовин.

Особовим складом ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 90 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці, спільно з військовослужбовцями, перевіряють транспортні засоби з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У ході відпрацювання території поліцейські виявили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин, при цьому з порушників були вилучені заборонені речовини.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких двоє осіб загинули, а 13 отримали травми.

Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі 1 за керування автомобілем у стані сп’яніння, 3 за керування без відповідних документів і 3 за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 травня 2024 року.

 

Тэги:  поліція, харків
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