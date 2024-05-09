Сили оборони відбили 16 атак ворога на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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