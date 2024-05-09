Відомо про стан здоров'я підлітков та дорослих, поранених внаслідок ракетного удару по Харкову

09.05.2024 08:21 Рита Парфенова

З'яівилась офіціальна інформація про про стан здоров'я підлітков та дорослих, поранених внаслідок ракетного удару по Салтівці

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, 8 травня близько 13:30 відбувся ворожий ракетний обстріл території школи, внаслідок чого поранення отримали 7 цивільних осіб, з яких 4 неповнолітніх. У дітей вибухові травми, переломи, уламкові пораненнями, травматична ампутація, акубаротравми, ЗЧМТ. Наймолодшій дитині - дівчинці 8 років. Вони знаходяться в лікарні. Жінка 1992 року отримала поранення у вигляді забоїв. У 80-річної жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Поранення отримав 55-річний чоловік.