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09.05.2024  08:21   Рита Парфенова

Відомо про стан здоров'я підлітков та дорослих, поранених внаслідок ракетного удару по Харкову

З'яівилась офіціальна інформація про про стан здоров'я підлітков та дорослих, поранених внаслідок ракетного удару по Салтівці


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, 8 травня близько 13:30 відбувся ворожий ракетний обстріл території школи, внаслідок чого поранення отримали 7 цивільних осіб, з яких 4 неповнолітніх. У дітей вибухові травми, переломи, уламкові пораненнями, травматична ампутація, акубаротравми, ЗЧМТ. Наймолодшій дитині - дівчинці 8 років. Вони знаходяться в лікарні. Жінка 1992 року отримала поранення у вигляді забоїв. У 80-річної жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Поранення отримав 55-річний чоловік.

Про стан здоров'я дітей, ушпиталених у лікарню, розповіли у прес-службі ХОВА:
  • 15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран;
  • 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію:
  • 14-річний пацієнт -  в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку;
  • 8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.

 

Тэги:  здоров'я, ракетний удар, харків
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