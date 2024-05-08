08.05.2024 17:46

Кров, вирва, пошматовані покриття та метал: фото з місця прильоту на стадіон у Харкові

Країна-агресорка знову завдала удару по мирним мешканцям Харкова.



Кров, вирва, пошматовані покриття та метал: фото з місця прильоту на стадіон у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , російський агресор 8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.

Окупанти вдарили по стдіону, коли на ньому були діти.

Постраждала 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу. 55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні. Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці.

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Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки навколо. Вибуховою хвилею було вибито багато вікон.

Комунальнихи усувають пошкодження на місці події.

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