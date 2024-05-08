    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Кров, вирва, пошматовані покриття та метал: фото з місця прильоту на стадіон у Харкові
08.05.2024  17:46   

Кров, вирва, пошматовані покриття та метал: фото з місця прильоту на стадіон у Харкові

Країна-агресорка знову завдала удару по мирним мешканцям Харкова.


Кров, вирва, пошматовані покриття та метал: фото з місця прильоту на стадіон у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, російський агресор  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.
 
Окупанти вдарили по стдіону, коли на ньому були діти.
 
Постраждала 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу. 
 
55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні. 
 
Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки навколо. Вибуховою хвилею було вибито багато вікон. 
 
Комунальнихи усувають пошкодження на місці події. 
 

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Надзвичайні події У прокуратурі розповіли про денний обстріл Харкова 08.05 Медицина На Харківщині працюють литовські лікарі 08.05 Надзвичайні події Про наслідки удару по Харкову повідомив Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 